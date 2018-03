GroenLinks de grootste partij in Arnhem, kiezer straft coalitie af

ARNHEM - GroenLinks is met 7 zetels nu Arnhems grootste partij. Wat zich al de hele avond aftekende, werd om 1 uur 's nachts bevestigd door de voorlopige uitslag na het tellen van de stemmen in alle 72 stembureaus. Coalitiepartijen D66, SP en CDA verliezen alledrie.

De SP is de grootste verliezer. In een eerste tussenstand stond de SP nog op 8 zetels. Daar blijven er in de uitslag 3 van over. Vrijdag is pas de definitieve uitslag duidelijk. D66 zakt naar 6. Dat was met 8 raadsleden mede de grootste partij van de huidige gemeenteraad. Het CDA komt op 2 zetels (dat waren er 3).

GroenLinks is niet alleen de grootste in de Gelderse hoofdstad, mmaar ook de grootste winnaar. Lijsttrekker Cathelijne Bouwkamp mag het voortouw gaan nemen bij het vormen van een nieuwe coalitie voor het besturen van de stad.

Groter

De VVD krijgt er in Arnhem 1 zetel bij en komt op 5. Ook de Partij voor de Dieren boekt winst. De partij verdubbelt de ene zetel in de Arnhemse raad en komt op 2. Dat geldt ook voor DENK Verenigd Arnhem. Arnhem Centraal groeit van 2 naar 3.

GroenLinks-lijsttrekker Cathelijne Bouwkamp is bijzonder blij met de voorlopige uitslag. ,,Samen met de Partij voor de Dieren lijken we groter te worden dan de twee grootste partijen in de oude gemeenteraad, D66 en de SP.”

Volledig scherm SP-lijsttrekker Gerrie Elfrink (links) met Arnhems oud-wethouder Winfried Lemmens. © Erik van 't Hullenaar Leo de Groot van de Partij voor de Dieren had al rekening gehouden met een verdubbeling, gezien de landelijke trends. ,,Met 1 zetel was ik teleurgesteld geweest.” Ton van Beers van de Arnhemse Ouderen Partij is ‘blij dat we nu meer kunnen betekenen voor de stad’. Kürsat Bal (DENK Verenigd Arnhem) is ondanks de winst enigzins teleurgesteld. ,,Met 3 zetels hadden we aan het stuur kunnen zitten.”

De ChristenUnie mag ook de komende jaren weer 2 raadsleden leveren. De Arnhemse Ouderen Partij blijft stabiel op 1 zetel. De PvdA levert een zetel in en zakt verder van 5 naar 4. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders komt met 2 mensen in de Arnhemse gemeenteraad. Het is de enige Gelderse gemeente waarin de PVV deelneemt aan de verkiezingen. Lijsttrekker Coen Verheij: ,,Elke zetel is voor ons pure winst.”

De afgelopen vier jaar maakten in de Gelderse hoofdstad met name D66 (8 zetels) en de SP (eveneens 8 zetels) de dienst uit. Het CDA was vier jaar lang coalitiegenoot van 'de grote twee'. GroenLinks en de ChristenUnie hielden het niet vol. Zij zegden de samenwerking op.

Minderheid

Zo eindigde de coalitie met een minderheid en met vier andere wethouders dan bij het aantreden van het college van B en W in 2014. Een en ander had veel te maken met de bestuurscultuur in het Arnhemse stadhuis. Er was de afgelopen jaren sprake van intimidatie, schofferen en dedain, grenzen werden stelselmatig overschreden.

Sabine Andeweg van D66 zegt niet teleurgesteld te zijn: ,,Ook met 1 zetel ben ik in staat onze idealen waar te maken.” SP’er Gerrie Elfrink: ,,Dit is natuurlijk niet leuk. We hebben lokaal niet het verschil kunnen maken. We hebben drie keer achtereen gewonnen. Het houdt een keer op.”