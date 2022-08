GroenLinks wil opheldering over vertrek VVD-fractieleider Rheden: ‘Onderste steen moet boven’

Summiere verklaring

In een summiere verklaring gaf Hopmans voor het zomerreces aan dat ze stopt als raadslid. Ze liet toen schriftelijk weten dat zij het afgelopen jaar ‘steeds minder voldoening haalde uit het raadswerk’. Ze voegt daar aan toe dat zij kort voor het reces onveiligheid heeft ervaren ‘van een deel van zowel de raad als het college’: ‘Vooral dat gaf voor mij de doorslag om te stoppen’.



Hopmans is tot dusverre onbereikbaar voor een mondelinge toelichting. Martinique Visser, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in Rheden, wil geen uitleg geven over de reden voor het vertrek van Hopmans. ,,Op inhoudelijke gronden ga ik niet in, dat is echt aan haar”, liet zij eerder weten.