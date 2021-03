Groot offensief Arnhem om jongeren uit klauwen drugscriminaliteit te houden, het begint al bij de basisschool

Te horen in de Les van Vites: De Champions Lea­gue-hym­ne bij Vitesse

17 maart ARNHEM - Vitesse is acht speelrondes voor het einde van de competitie in de ban van Europees voetbal. Fanatiek supporter Bjorn Courbois droomt van het kampioenenbal. ,,Here are the Champions”, zingt hij in De Les van Vites. ,,We zweven met Vitesse op een geel-zwarte wolk.”