Groot onderzoek naar online oplichting leidt naar Arnhemmer (24) en twee tieners

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het ontwikkelen, voorhanden hebben en verspreiden van zogenoemde phishing panels. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam, meldt de politie.



Bij doorzoekingen werden vuurwapens, telefoons, laptops en andere gegevensdragers gevonden en in beslag genomen. Ook werd de broncode van het panel gevonden.

Bedrijf tipt politie en OM

De zaak kwam aan het rollen toen Group IB de politie tipte over personen die onder een nickname op de communicatiedienst Telegram software zouden ontwikkelen die phishing mogelijk maakt en die daar tevens te koop aanboden. Group IB is een internationaal bedrijf in cybersecurity met het hoofdkantoor in Amsterdam.



De politie en het Openbaar Ministerie zetten een onderzoek op, onder leiding van de in cybercrime gespecialiseerde politie-eenheid Zeeland West Brabant. Zo werd de identiteit van de ontwikkelaar achterhaald en kon hij worden opgespoord en aangehouden.

Jochie op een slaapkamer

Ook een jongen van 15 jaar is verdachte in de zaak, hij zou de zogenoemde phishing panels, die het mogelijk maken om de foute websites op te zetten, hebben verkocht. Bij een derde persoon, een 18-jarige inwoner van Hoogeveen, is gisteren huiszoeking gedaan, eveneens in verband met deze zaak.



FloorJansen van het speciale politieteam dat de zogenoemde high tech crime onderzoekt, rekent op serieuze (strafrechtelijke) gevolgen voor de aangehouden verdachten. Vaak is er bij deze daders ‘sprake van problematiek op verschillende gebieden, voor een deel te relateren aan het delinquente gedrag’, stelt zij.



,,Er zit een groot verschil tussen de online en offline identiteit van deze daders. Online doen ze zich voor als stoere jongens die hun criminele zaakjes professioneel aanpakken, maar vaak komen we tóch uit bij een jochie op een slaapkamer. Ze houden er meestal weinig aan over. Sterker nog, ze blijven vaak zitten met een jarenlange schuld.’’



Meer webfraudezaken in Arnhem

Het is niet de eerste keer dat opsporingsdiensten in Arnhem uitkomen in onderzoeken naar cybercriminaliteit. Zo werd begin dit jaar een 22-jarige Arnhemmer aangehouden in een groot onderzoek naar handel in inlognamen en wachtwoorden.



Een man van 27 uit Arnhem ging in april voor twee jaar en drie maanden de cel in. Ook kreeg hij een geldboete van 10.000 euro voor grootschalige computervredebreuk. Hij bestelde luxe goederen op het internet bij onder meer Wehkamp en Coolblue met gehackte inloggegevens.

