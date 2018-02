Groot onderzoek naar witwassen drugsgeld op de Korenmarkt in Arnhem

programma arnhem eo Duel Rheden uitgesteld na sterfgeval tegenstander, Duno zonder Sprockel

2 februari In de regio Arnhem neemt titelkandidaat Duno (eerste klasse C Zuid) het zonder de geschorste Civard Sprockel (twee duels na rode kaart wegens commentaar op de arbitrage) op tegen GRC-14. Even verderop in Oosterbeek hervat de enige ploeg zonder puntenverlies in de regio, OVC'85 in 4A, de competitie zaterdag thuis tegen Veluwse Boys.