Groot ongeluk met vrachtwagens op A12 bij Arnhem, weg dicht tot 20.00 uur

Wodanseck rekt voetbal in Wolfheze weer een jaar

10:24 WOLFHEZE - Wodanseck komt ook volgend seizoen uit met een eerste elftal in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Het was de laatste weken afwachten of de kleine voetbalclub uit Wolfheze, opgericht in 1972, een eerste elftal op de been kon brengen nadat liefst zeven spelers hun vertrek aankondigden.