Groot spandoek mag niet in uitvak bij NEC-Vitesse: ‘Jammer dat deze traditie ons wordt afgenomen’

De politie vindt deze sfeeractie te risicovol. In het verleden zijn er incidenten geweest, waarbij supporters onder het doek rookpotten en fakkels afstaken.



,,In augustus hebben we met de clubs om tafel gezeten. Toen hebben we met elkaar deze afspraak gemaakt. Ook in het belang van de gezondheid van de supporters in het uitvak”, vertelt een woordvoerder van de politie.