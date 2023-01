Grote actie voor behoud veerponten; ernstige zorgen over verdwijnen veren en hogere prijzen

75 jaar Airborne Wandel­tocht in woord en beeld: meelopen als dankbetui­ging aan moedige geallieer­den

OOSTERBEEK - Wat ooit in 1947 begon met 2000 wandelaars is na 75 edities uitgegroeid tot een herdenkingstocht waar gemiddeld 32.000 mensen aan meedoen. De Arnhemse schrijver Laurens van Aggelen heeft een boek uitgebracht over 75 jaar Airborne Wandeltocht.

10 januari