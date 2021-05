Grote brand in restaurant Arnhemse binnenstad: ‘Toen ik naar buiten keek, was de straat vol rook’

Niet alleen Vrijheids­mu­se­um Groesbeek snakt naar heropening: Oorlogsmu­se­um Overloon schrapt banen

28 mei Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is zeker niet het enige oorlogsmuseum in de regio dat snakt naar de heropening vanaf 5 juni. Oorlogsmuseum Overloon schrapt zes of zeven banen om het hoofd boven water te houden, zegt directeur Erik van den Dungen.