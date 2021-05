Grote politiecontrole in centrum Arnhem: ruim 200 bekeuringen

check jouw gemeente Meer mensen op zoek naar werk in de regio: vooral in Arnhem, Nijmegen en Wageningen

26 mei ARNHEM/NIJMEGEN/WAGENINGEN - Op zoek naar werk? Je bent lang niet de enige. Het aantal inwoners uit de regio dat op zoek is naar een baan, is vorig jaar gestegen. Vooral in Arnhem, Nijmegen en Wageningen is de vraag naar werk groot.