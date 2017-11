Grote winkelstraten nemen afscheid van Sinterklaas

In Nijmegen valt de Molenpoortpassage, winkelcentrum in de binnenstad, op. Niet doordat Sinterklaas en pieten ontbreken, maar omdat ze hier nog wél nadrukkelijk aanwezig zijn.



Het contrast met de nabijgelegen Molenstraat is groot. Hier is de kerstversiering al niet te missen. In de lantaarnpalen hangen netten met kerstverlichting. Hier zijn ook al middenstanders die hun panden versieren met kerstballen en -bomen.



Dat is ook wat bezoekers als eerste van Nijmegen zien als ze via de Waalbrug de binnenstad in rijden. Karakteristieke herenhuizen aan de grote toegangsroute via de Oranjesingel zijn opgetuigd voor Kerstmis.