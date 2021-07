Grote zoekactie naar vermist meisje (15) uit Ede: ‘We maken ons zorgen’

Het meisje dat lang donkerblond haar heeft, is maandag voor het laatst gezien in de Arnold Koningstraat in Ede. Ze had toen een blauwe fiets van het merk Cortina met daarop een zwart kratje bij zich.

Burgernet

Eerder vanmiddag deed de politie er al een burgernetmelding uit, in de hoop dat iemand het meisje gezien had. Maar helaas. Dat bericht leverde tot nu toe geen reacties op, zegt een politiewoordvoerder. ,,Daarom zijn we nu ook in het veld aan het zoeken. We maken ons zorgen.”

De politie en het Veteranen Search Team zoeken onder andere in Wolfheze. Ook is er een politiehelikopter in de lucht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het Veteranen Search Team helpt mee zoeken naar het vermiste meisje uit Ede. © Persbureau Heitink