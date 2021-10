Grote zoektocht naar vermist meisje (17) in witte hoody in bos tussen Bennekom en Renkum

De politie sloeg maandag aan het begin van de avond via een Burgernet-bericht alarm over de volgens een woordvoerder ‘urgente vermissing’. Rond 18.30 uur volgde een tweede bericht waarin werd gemeld dat de vermiste tiener nog niet terecht was. Ook de zoekactie later op de avond bleef zonder resultaat. De politie bevestigt dat dinsdag verder wordt gezocht naar het meisje.

Overleg met familie

De politie kiest er in overleg met de familie voor om nog geen nadere informatie over het meisje te delen, aldus een woordvoerder dinsdag. Zo is nog geen foto en naam gedeeld. Ook zegt de politie niet of ze vermist is vanuit een gezin of een instelling en in welk dorp of welke stad ze woont.



In het Burgernet-bericht werd wel een signalement verspreid: Het gaat om een meisje van 1,65 meter lang met een tenger postuur. Ze heeft donker haar en zou een beige of witte hoody dragen en een zwarte of blauwe broek van het merk Adidas. Wie tips heeft of haar ziet, mag het noodnummer 112 bellen.



De Bosbeekweg bij Bennekom op de kaart: