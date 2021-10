Grotere Arnhemse coronaterrassen blijven bestaan: ‘Er is nog angst om binnen te gaan zitten’

Man dringt woning ex binnen tijdens haar vakantie en steelt pikante foto’s: ‘Zo kon ik haar toch nog zien’

22 oktober DOORWERTH – Hij belaagde zijn ex in Doorwerth door haar tientallen, vaak seksistische en agressieve berichten per dag te sturen. Hij gluurde door het raam, belde aan en ging tekeer. Hij drong haar woning binnen toen ze op vakantie was en zette pikante foto’s en filmpjes van haar laptop over naar zijn telefoon. En ten slotte ging hij ook nog eens stiekem filmen over de rand van kleedhokjes bij zwembaden in Ede en Heijen.