‘Haaland van De Paasberg’ is topscorer van de regio Arnhem: ‘Knap vind ik die Noorse Vikingkop niet’

Hoe Peter Gillis al jaren lak heeft aan de overheid, maar nu keihard wordt aangepakt

Dankzij realitysoap Massa is Kassa groeide Peter Gillis uit tot een nationale knuffelbeer. In werkelijkheid is de eigenaar van Vakantiepark Arnhem het toonbeeld van ondermijning, zeggen burgemeesters. ,,Hij heeft een pervers verdienmodel.”

11 juni