Hackers proberen toegang te krijgen tot Twitteraccount burgemeester Marcouch: ‘Had gelukkig dubbele beveiliging’

Een dag later verdween het account

Verzoek om een verificatiecode

De burgemeester van Arnhem kreeg via sms een verzoek om de verificatiecode in te voeren. Dat verzoek sloeg Marcouch in de wind. ,,Ik zag het wel binnenkomen, maar je krijgt wel vaker berichtjes waarvan je niet meteen weet wat je daarmee moet. Ik heb er dus ook niets meegedaan."

Toen hij hoorde van de hackpoging had hij zijn wachtwoord aangepast om te voorkomen dat deze eenvoudig te kraken is. Of hij aangifte gaat doen weet hij nog niet. ,,Ik moet eerst even weten of er iets strafbaars is gebeurd. Als dat zo is dan zal ik aangifte doen.”