HAN begint later met colleges vanwege drukke ochtendspits

De maatregel moet de ochtendspits op de campus in de Nijmeegse wijk Heijendaal verlichten. Treinen en bussen zitten vaak overvol en fietspaden en rijstroken raken snel verstopt.



Hoewel de spits rond de Arnhemse campus van de HAN aan de Ruitenberglaan lang niet zo druk is als in Nijmegen, worden ook daar de colleges een kwartier later gegeven.



,,We trekken het gelijk omdat we één hogeschool zijn", aldus een woordvoerder van de HAN. ,,Zo ontstaan geen problemen voor de docenten die zowel in Arnhem als in Nijmegen werken."