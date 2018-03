HAN sluit exclusieve deal met Apple

Vitesse blundert en schuttert in Utrecht

11 maart UTRECHT – Vitesse kan de vierde plek in de eredivisie voorlopig op de buik schrijven. Blunderend en schutterend, met een speciale hoofdrol voor doelman Remko Pasveer, ging de Arnhemse club zondagmiddag onderuit bij FC Utrecht. Dat de concurrentie onder de nummer zes van de eredivisie ook faalde, was na de 5-1 in de Domstad niet eens een schrale troost.