Hans bloeit op in zijn neutrale interieur: 'Een ruimte moet licht en rust uitstralen’

“Styling is mijn grootste hobby. Of het nu gaat om kleding of interieur, ik vind het leuk om na te denken over hoe ik ervoor kan zorgen dat mensen zich lekker voelen. Naar mijn mening zijn de meeste mensen gebaat bij een neutrale ruimte met veel wit. Het zorgt voor rust in je hoofd en geeft ruimte tot nadenken.”

Thuis voelen

“Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, voelde ik me gelijk thuis”, vertelt Hans, die al achttien jaar in een mooie bovenwoning in het centrum van Arnhem woont. “Bij het zien van de foto’s was ik niet meteen verkocht. Ik vond de indeling maar gek en ik zag mezelf hier niet wonen.” Dat veranderde toen Hans het huis kwam bekijken. Hij werd verliefd op de gezellige straat en toen hij zijn voet over de drempel zette, voelde het gelijk goed. “Bij binnenkomst wist ik het: dit is mijn huis.”

Modern met een romantische knipoog

“Ik ben gek op neutrale kleuren. Het liefst koop ik alles in het wit, zwart of in een neutrale tint met goud als accentkleur. Dit maakt dat alles wat ik heb, makkelijk met elkaar te combineren is. Mijn stijl is te omschrijven als modern met een romantische knipoog. Mijn huis is niet te strak ingericht, maar het is ook geen chaos. Ik vind het belangrijk dat mijn interieur rust uitstraalt, maar niet te klinisch oogt. Ook al heb ik veel wit in huis, er moet wel gewoon geleefd worden en je moet overal op kunnen zitten. De kat is ook gewoon welkom op de bank, dat moet kunnen!”

Winkeladressen

“Ik ben nooit actief op zoek naar spullen om mijn interieur mee aan te vullen, maar ik kom altijd wel wat tegen. Mijn probleem is namelijk dat ik heel veel leuk vind en gelijk voor me zie hoe ik iets kan combineren met wat ik al in huis heb. Mijn favoriete winkels zijn Loods5, H&M Home en Zara Home. Ook heb ik geweldige kunst van lokale kunstenaar Joey Holthaus aan de muur hangen, waar ik naar kan blijven kijken.”

Snel groeiende verzameling

“In de kast in de woonkamer liggen veel dierbare spullen. Ik ben gek op fotoboeken, van mode- tot reisboeken”, vertelt Hans enthousiast. “Ook staan er een verzameling van biscuitporseleinen Mariabeeldjes en een verzameling schelpen in de kast. In die zin ben ik een echte verzamelaar: als ik iets leuk vind, dan moet ik het ook meteen in groten getalen hebben. Ik neem bijvoorbeeld in ieder land waar ik kom een mooie schelp mee. Gelukkig kom ik veel in het buitenland, dus groeit mijn verzameling snel.”

Blijven dromen

“Een grote droom die ik voor dit huis heb, is een overdekt terras op het dak waar een slaapkamer bij zit. Hoe lekker zou het zijn om ’s ochtends de deuren open te zwaaien en gelijk buiten te staan met uitzicht over onze mooie stad? Ook zou ik heel graag dubbele deuren laten installeren, dat vind ik altijd zo chique staan. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat het huis haar originele charme behoudt en ik het niet te modern maak. Dat sommige dromen, gewoon dromen blijven vind ik dus ook niet erg. Ik verzin altijd wel weer iets nieuws.” Wil je meer foto's zien van Hans’ huis? Bekijk ze hier.

