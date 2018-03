Hans en Tanja zijn drie jaar boer en zitten diep in de problemen

Steekpartij in Arnhems café: 'Wel gezwaaid met mes, niet gestoken'

12:49 ARNHEM - Toegegeven, hij was best opgefokt. En ja, dat mes had hij ook daadwerkelijk even in zijn handen. Maar de 23-jarige Velpenaar heeft absoluut niet gestoken, zo klonk het woensdag in de rechtbank van Arnhem. Justitie verdenkt de man echter van een poging tot doodslag op een 32-jarige Arnhemmer.