Heineken uitgetapt: GelreDome schenkt voortaan Jupiler

Hoogzwangere vrouw nog niet aangetroffen

17:15 ARNHEM - De hoogzwangere vrouw die maandagmiddag als vermist werd opgegeven is nog steeds niet terecht. De vrouw is rond een uur of vier in Arnhem in overspannen toestand op haar scooter verdwenen. Twee uur later zette de politie haar vermissing op Burgernet.