Heldenpenning voor getuige van de Posbankmoord

Alex Wiegmink was die middag aan het hardlopen over de Posbank. De huisschilder uit Drempt werd door twee criminelen doodgeschoten omdat hij weigerde zijn autosleutels af te staan. Hissink fietste net op dat moment voorbij. Hij zag hoe twee mannen bij het slachtoffer wegliepen. De mountainbiker verschool zich iets verderop in het struikgewas. Toen hij na vijf minuten durfde terug te keren, was de parkeerplaats leeg.



Alex Wiegmink werd pas later die avond teruggevonden. De daders hadden zijn stoffelijk overschot in zijn auto vervoerd en in een bos in het Brabantse Erp in brand gestoken. De moord bleef 13 jaar onopgelost. De politie wist hen pas eind vorig jaar te arresteren. Dit voorjaar werden de twee daders door de rechtbank in Arnhem veroordeeld. De familie van Alex Wiegmink toonden zich tijdens de rechtszitting ontzettend dankbaar dat Hissink destijds direct de politie waarschuwde.