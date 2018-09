Helene Fischer verrast publiek in Gelredome met entree aan touw

Na het openingsnummer vraagt Fischer het publiek Engels of Duits moet spreken. De 26.000 aanwezigen stemmen voor Duits. ,,Dat is dan opgelost’’, zegt de 34-jarige Schlagerkoningin. Het publiek staat een emotioneel concert te wachten, aldus Fischer. ,,Arnhem is de 73e en laatste show van mijn stadiontournee en ik vind het te gek dat ik hier voor 26.000 mensen mag optreden.’’



Gelredome is uitverkocht en heeft vanavond publiek van alle leeftijden in huis. Voorafgaand aan de show bezorgden de Fischerfans Arnhem een klein verkeersinfarct. Rondom het stadion liepen de wegen vol met verkeer dat moeite had een parkeerplek te vinden.