Hélène Fischer, wer ist denn das?

ARNHEM - En wéér ontvangt GelreDome in Arnhem een superster: Hélène Fischer. Wie zegt u? Acht vragen over een fenomeen voor miljoenen Duitsers en voor zeker 11.000 Nederlanders.

Wie is Hélène Fischer?

Heb je onder een steen gelegen? Weet je nog dat je zo onder de indruk was van die met zijn gitaar brullende muis van AC/DC, Angus Young, toen-ie met z'n 1.57 meter de show stal op het podium van GelreDome bijna drie jaar geleden? Hélène Fischer is maar één centimeter groter, maar pakt het publiek nét zo in.

Oh. Doet ze óók Thunderstruck?

Nee joh. Hélène is een 33-jarige zangeres die naadloos past in de Duitstalige schlagercultuur. Met dien verstande dat ze haar liedjes in een moderne jas steekt, richting pop en rock, en ver blijft van de spruitjesgeur die vroeger rond het repertoire hing, met epigonen als Heino en Freddy Breck.

Ja, en?

Nou, je kunt nog steeds inhaken en meedeinen, of met een aansteker zwaaien, maar het fenomenale is dat zowel oma als dochter als kleindochter haar leuk vindt. Je ziet alle generaties in de arena's die Fischer vult. Niet in het minst omdat ze er ook een gelikte show omheen bouwt. Kleine Angus valt op door zijn gitaar, kleine Hélène danst en hangt zelfs de acrobate uit.

Oké, Duitsland gaat plat. Maar Nederland toch niet, zeker?

Pas op hè. De Nederlandse Helene Fischer Fanclub - ja, die is er - telt meer dan 11.300 leden. Ze heeft fans van Maassluis tot Millingen aan de Rijn en van Simpelveld tot Surhuisterveen. Als zij op 15 september in het GelreDome staat, dan zit het daar net zo vol als in de VELTINS-Arena in Gelsenkirchen of het Ernst Happel Stadion in Wenen. Daar gaat ze met haar Stadion-Tournee 2018 ook heen. Tot nog toe gingen die Nederlandse fans met busreizen naar de Duitse stadions. Die kunnen nu naar Arnhem.

Waar staat zij op de schaal van, zeg, Peter Maffay en Udo Jürgens? Díe herinner ik me wel.

Tel de platenverkoop van Maffay en Jürgens bij elkaar op, doe die van Heino er ook nog bij, en je hebt een idee, even kort door de bocht. Sinds haar debuut in 2005 verkocht ze meer dan 15 miljoen albums en heeft ze het Duitse record van 'meeste legale downloads' voor het album Farbenspiel uit 2013. En nog iets: voor de 63 shows van haar laatste tour, Hélène Fischer Live 2017/2018, verkocht ze meer dan 700.000 tickets.

Respect. Moet ik nog meer weten?

Heb je die video gezien waar ze, op het podium van een concert in Mannheim, een pul met een liter bier in één teug achterover slaat?

Wat!? Nee. Respect!

Zoek maar eens op YouTube. Trouwens, in Beieren meldde een dagblad dat ze na een concert in de Wiener Stadthalle een eind verderop bij een Wurstelstand was gezien met een braadworst in de hand.

Zo! Dat klinkt niet als de afstandelijke ster maar als het Duitse Nachbarmädchen von nebenan.