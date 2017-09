Helft van de meisjes op straat gaat mee met 'loverboy'

Het is niet voor het eerst dat hulpverlener Moviera het toneelspel met een serieuze ondertoon opvoert op de Korenmarkt. Van de 60 jongeren die de acteur aansprak, gingen er uiteindelijk 32 met hem mee. Het is de manier voor Moviera om te waarschuwen tegen mensenhandel en loverboys.

Mensenhandelaren gaan heel gericht te werk, weet Moviera. Een meisje dat minder meedoet in de groep en daardoor wat onzeker overkomt, is een potentieel slachtoffer. De acteur probeerde zaterdagavond in hele korte tijd het vertrouwen van de jonge dame te winnen. ,,Ik overrompel haar echt en geef eigenlijk geen tijd om na te denken'', vertelt een acteur. ,,Ik lieg tegen haar dat mijn model ziek is geworden, dat zij eigenlijk veel mooier is en precies de uitstraling heeft die ik zoek. Ik ben dan heel kordaat en na nog wat complimenten en geveinsde interesse, zeg ik dat ze even mee moet lopen. En als ik dan ook nog driehonderd euro beloof, heb ik heel vaak beet.''