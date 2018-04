Het droevige verhaal van Verona en haar musjes

Imagine Dragons ziet uit naar optreden in GelreDome Amsterdam

21 april ARNHEM - De populaire Amerikaanse band Imagine Dragons staat op 25 augustus in GelreDome in Arnhem. Maar of ze door hebben dat dat een flink eindje van onze hoofdstad ligt? Ze hebben er zin in, laten ze vandaag weten op hun pagina op Facebook. 'We are coming back, Amsterdam. See you at the Gelredome'.