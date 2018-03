Het is een wonder dat GelreDome er na twintig jaar nog staat en draait

Nieuwe Sting Arnhem: licht, ruim en met vertrouwde, kleurrijke koepel

24 maart ARNHEM - Na een flinke opknapbeurt heeft winkelketen The Sting het oude Esprit-pand in de Roggestraat in gebruik genomen. Zo is er een einde gekomen aan bijna twee jaar leegstand. ,,Mensen zijn blij. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen'', aldus bedrijfsleidster Eva Knol (29).