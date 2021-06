Het is even wennen: toch nog mondkapjes in centrum Arnhem te zien, lange rij voor sneltest

1,5 meter afstand; niet nodig op de dansvloer, wel in de klasloka­len?

24 juni Maak twee scenario’s. Dat zei onderwijsminister Ingrid van Engelshoven vorige week in een brief tegen scholen in het middelbaar en hoger onderwijs. Omdat het kabinet pas op 13 augustus beslist over het afschaffen van de 1,5 metermaatregel, verkeren mbo-opleidingen, hbo's en universiteiten tot dan in grote onzekerheid.