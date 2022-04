Het kleine Wolfheze krijgt er honderden woningen bij, Pro Persona heeft veel minder ruimte nodig

Met VIDEO Goudsbloem als symbool voor burger­slacht­of­fers: ‘Elk mens is de moeite van het redden waard’

HUISSEN - ‘Elk mens is de moeite van het redden waard’, zei Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling, donderdag in Huissen tijdens het eerste Marigoldsymposium. Dat had tot doel de marigold, oftewel de goudsbloem, uit te roepen tot het symbool voor burgerslachtoffers van oorlogsgeweld.

15 april