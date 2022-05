Het kleurrijke Azelealaantje in Doorwerth had geel moeten zijn: over hoe een foutje goed uitpakte

Heveadorp - Geel, oranje en een vleugje roze en paars. Het Azalealaantje op landgoed Duno in Heveadorp komt weer in bloei. Althans, de eerste bloemen. En dat zijn vooral de gele. De rest van de kleurenpracht volgt de komende weken.

Het was cacaohandelaar Willem Scheffer die begin vorige eeuw de Azalealaan liet aanleggen op zijn landgoed Duno dat tussen Oosterbeek en Doorwerth ligt. De azalea's, een familielid van de rododendron, waren geel, weet boswachter Ben Oosting van Geldersch Landschap & Kasteelen. In de jaren negentig was nauwelijks iets van die laan over. Hij was overwoekerd. ,,We wilden hem toen weer in ere herstellen’’, zegt Oosting.

Quote Bij een kweker hebben we toen nieuwe azalea's besteld. Allemaal gele. Maar toen ze in bloei kwamen, bleken ze allerlei kleuren te hebben. Een foutje, maar wel eens die heel goed uitpakte Ben Oosting, Boswachter bij Geldersch Landschap & Kasteelen

Het pad was zo'n dertig jaar geleden volgens Oosting niet meer dan een meter breed. ,,We hebben alles open gezaagd en bomen weggehaald. Een paar oude azalea's zijn blijven staan. Die zie je nu bloeien. Dat zijn altijd de eerste die in bloei komen. Bij een kweker hebben we toen nieuwe azalea's besteld. Allemaal gele’’, vertelt de boswachter. ,,Maar toen ze in bloei kwamen, bleken ze allerlei kleuren te hebben. Een foutje. Maar een die wel heel goed uitpakte.’’

Het Azalealaantje op Landgoed Duno staat weer in bloei.

Oosting gaat zelf bijna dagelijks naar de laan kijken. Even genieten van de zee van kleur in het bos. Hij is niet de enige die dat graag doet. ,,Ik krijg in april al de eerste telefoontjes met de vraag of het Azalealaantje al in bloei staat. Mensen komen van heinde en verre naar de Duno om de laan te bekijken’’, vertelt hij. Een landelijke attractie wil de boswachter de bloeiende laan niet noemen. ,,Maar je kunt wel stellen dat er veel belangstelling voor is.’’

Op zijn mooist

Wanneer de laan op zijn mooist is, durft Oosting niet te voorspellen. ,,Het wisselt. Het is afhankelijk van het weer en dan met name van hoe koud de nachten zijn. De laan bloeit nog niet op zijn maximum. Misschien over twee weken. Eigenlijk kan ik op de dag zelf pas zeggen of die op zijn mooist is of niet. Nog heel even geduld.’’

Het azalealaantje op Landgoed Duno staat weer in bloei. Bob Mager uit Hilversum met partner Marry Imthorn. Bob komt oorspronkelijk uit Oosterbeek. Hij komt ieder jaar terug om te genieten van deze bijzondere plek.

Het Azalealaantje op Landgoed Duno staat weer in bloei.