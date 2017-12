Het leven van ex-dakloze Robbie Williams komt weer op de rit

ARNHEM/ HEELSUM - De ex-dakloze Engelsman Robbie Williams kan zijn verblijf in het Veteranenhuis Arnhem in Heelsum straks zelf betalen. De 55-jarige Engelsman ontvangt binnenkort een bijstandsuitkering van de gemeente Renkum.

,,We krijgen de boel aardig op de rit", zegt Inge van Honk, bestuurslid van het Veteranenhuis. Zij begeleidt de ex-militair, die dit jaar zeven maanden lang in een lekkende tent in een park in de Arnhemse wijk Presikhaaf verbleef. Zijn lichamelijke toestand holde achteruit. Williams heeft jicht, hartritmestoornissen en tal van ontstekingen.

Door haar bemiddeling heeft Williams deze week een voorschot op de bijstandsuitkering gekregen. Hij is er dolgelukkig mee. Ook staat Williams ingeschreven in de gemeente Renkum. Daarnaast heeft hij een ziektekostenverzekering afgesloten, waardoor onmiddellijk de medische zorg op gang is gekomen.

,,Ik kan het allemaal nog niet bevatten. De afgelopen vijf jaar heb ik geprobeerd dit met mensen die mij hielpen voor elkaar te krijgen. In Arnhem bleven de deuren gesloten. We liepen tegen muren aan. En dankzij Inge is alles in twee weken rondgekomen. Dit had ik in mijn stoutste dromen niet durven hopen."

Hartverscheurend

Het gaat wel heel snel, zegt Williams, die afgelopen maand door hulpverleners van straat werd geplukt na een hartverscheurend verhaal in deze krant. Zijn benen worden nu gezwachteld, hij heeft een serie medicijnen voorgeschreven gekregen en voor het eerst in jaren krijgt hij drie maaltijden per dag. ,,Het gaat nu echt elke dag beter met hem", constateert Van Honk.

Na enig uitzoekwerk bleek er een verklaring van de immigratiedienst IND over Williams te zijn. Ook beschikt hij over een burgerservicenummer. Dat was genoeg voor de gemeente Renkum om de Brit een bijstandsuitkering toe te kennen. ,,Robbie kan zijn leven nu op orde brengen. Wij helpen hem daarbij", zegt Van Honk.

Praatje