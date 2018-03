Het Piemellied van de Arnhemse damesgroep LOS gaat viraal

De dames zongen het piemellied tijdens de door Koffietijd zelf uitgeroepen 'Nationale Vaginadag'. ,,Als tegenhanger wilde men dat de avondshow in het teken stond van de piemel’’, aldus Vernij.



Het piemellied is onderdeel van de vorige voorstelling van de theatergroep, 'Total Los'. Wat was de inspiratie voor het nummer? Vernij: ,,Met vier vrouwen maak je een hoop mee. Daarnaast ging de show erover dat iedereen anders is. Dat is het onderwerp van het lied: ook iedere piemel is anders, en dat is niet erg.’’



Nu het nummers zo'n succes is gaan de dames het nummer ook in hun huidige voorstelling zingen, als toegift.