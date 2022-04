Het Rhedens haalt duizenden euro’s op voor slachtoffers Oekraïne: ‘Ik hoop dat mensen hier iets aan hebben’

RHEDEN / ROZENDAAL - Met een groot sporttoernooi hebben kinderen van middelbare school Het Rhedens in Rozendaal een bedrag van 11.871 euro ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

,,We hadden dit niet verwacht”, zegt docent Herma Meerdink, die het initiatief nam voor de actie. ,,Mijn schatting was dat we rond de 4000 euro zouden inzamelen. Die is ruimschoots overtroffen.”

Het bedrag wordt gedoneerd aan Giro555. ,,Ik vond dat we als school in actie moesten komen. De oorlog in Oekraïne is zo heftig. Het raakt ons allemaal, ook de leerlingen. Zij praten erover met elkaar en in de klas. Toen ze over de actie hoorden, waren ze gelijk enthousiast.”

Quote Ik heb familie, vrienden en buren gevraagd. Die wilden allemaal helpen Viggo Brüggeman (14)

Goed doel

Dinsdag werd het bedrag bekend gemaakt. ,,Dat hebben we in de pauze gedaan, zodat alle leerlingen erbij konden zijn”, vertelt Meerdink. ,,De winnaars krijgen een prijs. Nicka Vermeer, coördinator hulpverlening van het Rode Kruis, hield een toespraak. Zij heeft de leerlingen verteld over hoe het Rode Kruis vluchtelingen helpt bij hun eerste levensbehoeften, maar ook psychologische hulp aanbiedt.”

Sponsoren

Voor het toernooi moesten leerlingen zelf sponsoren regelen. ,,Ik heb familie, vrienden en buren gevraagd. Die wilden allemaal helpen”, vertelt de 14-jarige Viggo Brüggeman.

Hij leest zelf ook over de oorlog in Oekraïne. ,,Het is overal, dus je kan er niet omheen. Ik zie weleens beelden op het nieuws. Die zijn zo heftig. Dat de school iets doet om die mensen te helpen, is een goede zaak.”

Ook de 13-jarige Iza Schreuder is tevreden. ,,We hebben echt veel geld ingezameld. Ik hoop dat de mensen hier iets aan hebben. Ik kan me niet voorstellen wat zij meemaken.”