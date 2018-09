Het Rhedens ontdaan over sexting ontslagen leraar

ROZENDAAL/DIEREN - Het bericht over het onzedelijk gedrag van een 51-jarige docent van Het Rhedens in Dieren heeft geleid tot 'schrik, ontkenning en boosheid. Men is ontdaan'. Dat schrijft locatiedirecteur Clemy Oomens van Het Rhedens Rozendaal in een brief aan de ouders en verzorger van de leerlingen.

De directeur had omwille van de privacy van docent en leerling terughoudend met dit 'grensoverschrijdend onzedelijk gedrag' van de docent willen omgaan. De uitlatingen van de docent in De Gelderlander nopen haar echter om in een brief aan de ouders enige openheid te geven.

De 51-jarige docent van Het Rhedens in Dieren bekende gisteren tegenover deze krant dat hij zich schuldig had gemaakt aan sexting. Via zijn mobiele telefoon had hij onder meer zijn geslachtsdeel getoond aan een leerlinge van 16 of 17 jaar van zijn school. Zij zit in Rozendaal op Het Rhedens.

Seksueel

Het meisje ging met de seksueel getinte foto's en het filmpje naar de politie. Korte tijd later had de leerkracht, die tevens een vertrouwenspersoon van de school was, agenten op de stoep staan. Het Rhedens heeft de man inmiddels ontslagen.