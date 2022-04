Het verhaal van 700 Arnhemmers die in 1946 samenkwamen in de ruïne van de Eusebius, is opnieuw te beleven

MuziektheaterARNHEM - ‘Op het puin, en dan nu’ gaat in reprise. Het stuk, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 700 Arnhemmers die in 1946 terug in hun stad op de brokstukken van de Eusebius samenkwamen, is exact 76 jaar later opnieuw te beleven.

Toegegeven: de livestream van vorig jaar was een indrukkende prelude (de voorstelling won de Gelderse Roos Juryprijs 2021, red.), maar nu zal het stuk vermoedelijk nóg meer indruk maken. Op 6, 7 en 8 mei kun je erbij zijn. Theatermaker Lise-Lott Kok actualiseerde het verhaal, de trieste aanleiding daarvoor zie je dagelijks in het journaal.

Waar het origineel Arnhemmers moed gaf er samen de schouders onder te zetten en hun kapotgeschoten stad op te bouwen, krijgt de versie anno 2022 een nieuwe dimensie. Waar toen hoop gloorde is nu de conclusie dat nooit meer oorlog, nooit meer vluchten een utopie blijken.

Terug naar toen

Het was een langgekoesterde wens, een reprise van Op ’t puin. Pieter Goossen, muziekbibliothecaris en medewerker van het Erfgoedcentrum in Rozet vond in de archieven de partituren van het muziekspektakel van destijds. „Al die jaren werd ervan uitgegaan dat de muziek verloren was gegaan”, vertelt Lise-Lott Kok, uitvoerend regisseur en artistiek leider van Muziektheater De Plaats.

„Het programmaboekje was er al wel, maar hoe de muziek destijds klonk met een koor én orkest bleef decennialang de grote vraag. Ineens hadden we houvast, konden we erbij.”

In 1946 lag Arnhem volledig in puin, vooral het stadscentrum. Evacuees, net teruggekeerd naar hun stad, verdienden een hart onder de riem, vond het stadsbestuur.

„In nauwelijks twee weken tijd werd een voorstelling gemaakt waaraan honderden Arnhemmers, veel jongeren ook, meededen. Ze ontvingen allemaal een brief van burgemeester Matser met een uitnodiging. Vooral via het verenigingsleven en jeugdraden, die toen in elke wijk vertegenwoordigd waren, stroomden jongeren toe. Een groot deel arriveerde op platte karren, bijvoorbeeld vanaf de Geitenkamp.”

„Het stuk dat uit drie delen bestond (oorlog, de roep om vrede en de opbouw van de vernielde stad) werd letterlijk op het puin van de kapotgeschoten kerk opgevoerd. Het idee achter de productie was dat vrede, de nieuwe tijd die aanbrak, alle Arnhemmers kansen zou bieden. Dat vroeg om keihard werken, ze moesten er samen de schouders eronder zetten. Alleen dan zou alles goedkomen”, weet Kok.

Via de livestream vorig jaar…

Muziektheater De Plaats bewerkte de originele muziek en tekst. De oorspronkelijke muziek was een grote inspiratiebron voor de Arnhemse componist/songwriter Lavalu, die nieuwe muziek componeerde voor de voorstelling. Klanken van vroeger en een popsound van nu brachten verleden en heden in het eerste deel van de hedendaagse voorstelling samen.

Kok: „In een dansscene die door coronabeperkingen werd verfilmd, wordt het verhaal van Lieneke verteld, een meisje dat destijds evacueerde van Arnhem naar de Achterhoek. We spraken haar uitgebreid voor dit stuk, fragmenten uit haar dagboek trokken we naar het heden, naar het verhaal van Anwar die uit Syrië vluchtte, in Arnhem zijn veilige plek vond en hier een nieuwe toekomst opbouwt.

In de eindclip zaten 75 Arnhemmers die weliswaar niet live konden meespelen maar toch hun verhaal vertelden. We filmden ze van oud naar jong. Van iemand die de oorlog als kind meemaakte naar een kind dat nu weer 75 jaar voor vrijheid moet gaan zorgen. In dans, muziek, tekst en beeld kreeg de stream van Op het Puin, al was het dus niet live, nieuwe lading.”

…naar live nu

Opnieuw staat de voorstelling op het punt van beginnen, opnieuw werd de inhoud geactualiseerd. Met Arnhemse muzikanten, filmers, dansers, acteurs en schrijvers worden elementen uit het originele stuk Op het puin verbonden met verhalen van Arnhemmers nu. Wat verbindt ons in tijden van crisis? Wat houdt ons vandaag staande in een wereld die wankel is? Hoe weerspiegelt het verleden onze blik op de toekomst?

Kok: „Beelden uit Oekraïne vertonen pijnlijke gelijkenis, opnieuw liggen steden in puin. En weer is er een dictator die macht grijpt, slaan weerloze inwoners op de vlucht. In grote lijnen, maar ook in persoonlijke verhalen zie ik gelijkenis. Het gesprek dat ik met Lieneke had ging over die toch wel fijne tijd die ze beleefde in de Achterhoek. In ons tuinhuis vangen wij nu een Oekraïens gezin op. Wat Lieneke voelde wil ik hen proberen te geven, gewoon toch een beetje een fijne tijd, rust vooral.”

Op het puin, en dan nu is een multidisciplinaire totaalervaring met de stad Arnhem als decor. In één voorstelling word je als bezoeker via een eigentijdse interpretatie van Op het Puin in De Eusebiuskerk meegenomen naar een korte dansdocumentaire in Focus Filmtheater, een dialoog in Rozet Arnhem en een muziekvideo als grande finale.

Speeldata: 6 mei om 19.00 uur, 7 mei om 15.00 uur en 19.00 uur, 8 mei om 14.00 uur. Info en tickets: muziektheaterdeplaats.nl

