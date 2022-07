Hier in Arnhem lopen vierdaagsewandelaars dus moet je rekening houden met wegafzettingen

met video Drie huizen verwoest bij grote brand in Arnhemse wijk de Geitenkamp: ‘Ik was op werk toen ik van een buurman een foto kreeg’

ARNHEM - Een felle uitslaande brand heeft donderdagmiddag drie woningen in de Sperwerstraat in de Arnhemse wijk Geitenkamp onbewoonbaar gemaakt. De brand begon mogelijk in de achtertuin van de middelste woning en sloeg over naar de twee ernaast gelegen huizen. Geen van de bewoners is gewond geraakt.

