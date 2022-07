Hier kunnen Arnhemmers terecht voor hulp bij schulden

indebuurtExtra benzinekosten, hogere prijzen in de supermarkt, stijgende energierekeningen; veel Arnhemmers merken de inflatie in hun portemonnee. Sommigen krijgen misschien wel te maken met betalingsachterstanden of zelfs schulden. Jij ook? Bekijk hier waar in Arnhem je kunt aankloppen als je krap bij kas zit.

Wel een betalingsachterstand, nog geen schulden

Niet iedereen die betalingsachterstanden heeft, heeft direct schulden. Maar het is wel belangrijk om snel een overzicht te maken van financiën, vertelt Gabriëlla Bettonvilla van het Nibud. “Het is voor de hand liggend, maar mensen vergeten vaak dat een financieel gezonde situatie start met een handig overzicht. Wat komt er per maand binnen, wat gaat eruit. Pas na het maken van een overzicht zie je verborgen uitgaven. Misschien koop je vaak koffie to go of heb je abonnementen bij een Arnhemse sportschool die je niet gebruikt.” Vaak kun je ook een betalingsregeling treffen met een bedrijf waar je een betalingsachterstand hebt.

Op de website van Nibud staat veel info voor Arnhemmers die betalingsachterstanden hebben, maar dit (grotendeels) zelf willen oplossen. Een voorbeeld daarvan is een aflosplan, dat gemaakt wordt op basis van jouw uitgaven.

Wat is het Nibud ook alweer?

Nibud staat voor ‘Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting’. Het is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat zich focust op huishoudfinanciën. De medewerkers van Nibud geven advies aan zowel bedrijven, overheden als inwoners zelf.

Hulp van de gemeente

Gaat het niet meer om alleen een betalingsachterstand, maar heb je daadwerkelijk schulden? Dan kun je bij de gemeente Arnhem aankloppen. “De gemeente heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat ze bij schulden moeten helpen”, verklaart Gabriëlla. “Het verschilt per gemeente hoe dit wordt aangepakt. In sommige gemeenten word je gekoppeld aan een budgetcoach, bij andere gemeenten zijn er sociaal raadslieden.”

“We merken bij het Nibud wel dat de toestroom van mensen die bij de gemeente aanklopt groot is, dus er wordt per Arnhemmer gekeken of diegene in aanmerking komt voor hulp.”

Verschillende soorten hulp

In Arnhem zijn er verschillende plekken waar je hulp kunt krijgen. Als eerste kun je met vragen over financiële zaken terecht bij bij Goed Geregeld Arnhem. Misschien heb je zelfs recht op voorzieningen waarvan je het nog niet wist. De financieel adviseurs en sociaal raadslieden geven advies en praktische hulp. Zo doen ze bijvoorbeeld een financiële check zodat je weer overzicht krijgt in je inkomsten en uitgaven. Je kan zonder afspraak bij vijf locaties in Arnhem langskomen: Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar en Geitenkamp.

Je kunt ook een coach krijgen via het sociale wijkteam die je helpt om overzicht te krijgen in je financiën. Wil je graag een afspraak maken met een wijkcoach? Dat kan via www.wijkteamsarnhem.nl of bel naar 088-2260000.

Als je jonger bent dan 27 jaar en je hebt vragen over geld, geldzorgen of je hebt schulden, dan kun je terecht bij Opr€cht. Zij helpen je als bijvoorbeeld je inkomen is gedaald of je je (bij)baan kwijt bent.

Ben je ondernemer en heb je financiële problemen of geldvragen? Neem dan contact op Loket Geldzaken & Ondernemers. Wil je weten hoe zo’n proces eraan toegaat als je je aanmeldt? Check dan de video op de site van de gemeente.

Signaleringsplicht vanuit de gemeente

De gemeente heeft sinds 1 januari 2021 een signaleringsplicht. Dat houdt in dat de gemeente een seintje krijgt wanneer je een betalingsachterstand hebt bij de zorgverzekeraar, huurbaas, het waternet, elektriciteitsbedrijf of gasleverancier. Gemeente Arnhem neemt vervolgens contact met jou op en bespreekt je opties om (verdere) schulden te voorkomen.

Maatschappelijk werkers

Wil je liever niet met de gemeente in gesprek, maar heb je wel hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met een maatschappelijk werker. In Arnhem kun je denken aan BBI Financiële Zorg en Dullersstichting. Zij kijken bijvoorbeeld of je in aanmerking komt voor de voedselbank en maken samen met jou een overzicht van lokale instanties die je helpen.

Juridisch loket

Ook het juridisch loket kan je helpen als je betalingsproblemen hebt. Je vindt het juridisch loket in Arnhem aan de Ruiterstraat 33, ze zijn op maandag, dinsdag en vrijdag geopend tussen 09.00 uur en 11.00 uur en je kan naar binnen lopen zonder afspraak. Het juridisch loket geeft aan alle Arnhemmers gratis advies.

Voorbeeldbrieven

Als je nog niet veel schulden hebt, maar wel wat ondersteuning kan gebruiken, kun je op de website van het juridisch loket veel informatie vinden. Hier staan onder andere voorbeeldbrieven die je naar instanties kan sturen om een betalingsregeling aan te vragen.

