Hier moet je zijn tijdens Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem

1. Markt, KingSize Festival

Wil jij zeggen: Koningsdag Arnhem, ik was erbij? Ga naar de markt en zie artiesten als Maan, Bokoesam, Sidney Samson, Vinchenzo en de Afro Bros.

2. Musispark, 8Bahn Kingsnight & Kingsday Festival.

Techno in het park, met o.a. Bambounou, Konstantin Sibold, David Vunk, Eclair Fifi, Cinnaman, Vic Crezee en Beesmunt Soundsystem.

3. Korenmarkt Live

Voor elk wat wils op twee verschillende podia met Lange Frans, Toos & Roos, Leona Philippo, Soultrain en DJ Lourenz.

4. Trans, Het Foute Oranjefeest

'Willy van Oranje' is gastheer op de Trans. Q-Music the Party is weer van de partij met ‘Het Foute Uur’. Live optredens van Wolter Kroes, Snollebollekes, Het Feestteam, de Zware Jongens en verschillende party acts als Sjieke Bazen, Charmante Gasten en DJ Ronnie.

5. Kadestraat, Beat The Bridge

Nog één keer kun je helemaal los op hardstyle. Voor 25 euro ben je bij deze achtste en laatste editie van het event. Volgend jaar komt er, van dezelfde organisatie, een andersoortig evenement.

6. Het Gele Rijdersplein, De Luie Hond

Voor het eerst een Koningsdageditie van festival De Luie Hond. Funk, jazz en soulmuziek, uitsluitend live. Grootste trekker: Kenny B.

7. Jansplein

Humor en chaos op het Jansplein. Het publiek mag bepalen welke muziek er gespeeld wordt, door de band Anderkovver.

8. Jansplaats Dansplaats

Een nieuw gezicht tijdens het dansen en sjansen op de Jansplaats: DJ Nick. Hij zette, samen met de bekende DJ Wilco, afgelopen carnaval Luxor Live vier avonden op z’n kop.

9. Park Sonsbeek

Bootcamp, schminken, een rondje met de paardenkoets of een dansworkshop; in Park Sonsbeek is voor ieder gezinslid wat te doen.

10. Stadhuishal

Het Philharmonie Gelre en het Arnhems Klarinettenkoor musiceren in de hal van het Stadhuis.

11. Eusebiuskerk, disco inferno

Dansen op hits uit de jaren '70, '80 en '90 in de Eusebiuskerk, Koningsnacht.

12. Nieuwstraat, Café de Kroeg

Voor de laatste keer Koningsnacht- en dag bij café De Kroeg. Het gebouw gaat spoedig tegen de vlakte. Kom de tent helpen afbreken tijdens optredens van Balkanova Orchestra of De Barron.

13. Musispark, Watermeloen

De Koningsnachteditie van Watermeloen is uitverkocht, maar op Koningsdag is er vrije toegang voor iedereen die wil dansen op R&B, Hip-Hop en Dancehall tunes. En: er is watermeloenijs.

14. Luxor Live, 8Bahn Kingsnight Special

Drie zalen en zes acts tijdens koningsnacht, waaronder Jackmaster, Peggy Gou, Jasper Wolff & Maarten Mittendorff. Kaarten 15 euro.

15. Zijpendaalseweg, Koningsmarkt

Voor het eerst op deze locatie, de Koningsmarkt met 200 kramen. Particulieren proberen hun goederen aan de straatstenen kwijt te raken.

16. Kortestraat, Koningsnacht en -dag bij De Heeren van Aemstel

Hollandse meezingers en Gelders talent op het podium.

17. Willemeen, FORMS en Willemsfest.

Vanaf 22.00 uur op Koningsnacht, Drum & Bass. De volgende dag is er gitaarmuziek op het 'WillemsFest'.

18. Roermondsplein, Free Your Mind Orange Edition

Voor de eerste keer: de Free Your Mind Orange Edition. Op Koningsnacht en -dag gratis dansen op o.a. Extrawelt, Tommy Four Seven en Technasia.

19. Musis, Boogie Nights Koningsnacht

DJ’s Erwin Peters (Veronica) en Rob Spijker (ID&T, Slam FM) draaien de beste platen uit de 70’s en 80’s. Kaarten 12 euro.

20. Kleine Oord, Aardvarken Festival

Wereldse grooves, hiphop, bass- en ravemuziek op dit nieuwe festival.

21. Arke Noachstraat, Oranje Koffiehuis

Live Rock & Roll en Bluesmuziek op het straatfeest van het oudste café van Arnhem.

22. Sint Walburgisplein, Arnhem Band

Hamburgers en dweilorkesten bij de Koningsdag van arnhemband.nl

23. Ruiterstraat, Café ’t Moortgat

Het verhoogde rockpodium schuin tegenover ’t Moortgat is terug van weggeweest. Vier meter boven de grond spelen The Romans, Sheronimo, Out of Control ft. Tinez en The Dukes of Dollars. Alleen op Koningsdag, vanaf 15.00 uur.

24. Rijnkade