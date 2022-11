Hierom is de agent die vermeende autokraker doodschoot in Arnhem niet meteen verdachte

Met drugs op achter het stuur, het komt steeds vaker voor: ‘Drugs blijven best lang in je lijf’

Het aantal mensen dat met een pilletje of snuifje achter het stuur kruipt, neemt toe. In 2017 waren dat er 1834 en vorig jaar was hun aantal toegenomen tot 13.147. Als die stijgende lijn doorzet, verwacht de politie dat eind dit jaar 16.000 mensen met verdovende middelen achter het stuur zijn aangehouden.

14 november