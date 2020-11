Hij sloeg haar hoofd twee keer tegen de straatstenen, stompte in haar gezicht: aanklager eist jaar cel en tbs

Twee berovingen in Park Presikhaaf in één weekeinde: ‘Als je iets vervelends wilt doen, is dit de ideale plek’

2 november ARNHEM - In Park Presikhaaf in Arnhem heeft afgelopen weekeinde tot twee keer toe een beroving plaatsgevonden. Zowel vrijdag- als zaterdagavond was het raak. Omwonenden zijn geschrokken en wijzen op het gebrek aan verlichting. ,,Het is hier 's avonds aardedonker.”