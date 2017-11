Hilde (17) leerde Chinees op school en zit nu in Peking: 'Het leek me wel geinig'

ARNHEM - Hilde Spierenburg uit Arnhem spreekt Chinees. Handig als je au pair in China bent. Ze leerde de taal op het Lorentz Lyceum. ,,Het werd mij aangeraden en het leek me wel geinig.’’

Hoe ver je kunt komen als je vanaf de brugklas Chinese les krijgt? Tot in Beijing. De 17-jarige Hilde uit Arnhem levert het bewijs.

Wedstrijd

Quote China is tegenstrijdig, niets is normaal, niets is simpel of rechtdoorzee. Tenminste, niet voor mij Hilde Spierenburg De leerlinge van het Lorentz Lyceum zit in de hoofdstad van China als au pair én won onlangs een studiebeurs, waardoor ze haar verblijf kan verlengen.



China Bridge heet de internationale taalwedstrijd in Kunming, waaraan 209 deelnemers uit 96 verschillende landen deelnamen. Onder hen Spierenburg, die zowel in de categorie 'beste van Europa' als de categorie 'beste individuele deelnemer' in de top 10 eindigde.



In indrukwekkend Chinees vervulde ze op het podium in de zuidelijke Chinese stad, 2.500 kilometer van Beijing, een taalvaardigheidsopdracht. En ze kreeg de handen op elkaar voor een in vloeiend Chinees gezongen lied. Haar beloning is een studiebeurs, die haar een halfjaar toegang verschaft tot het Confucius Instituut Hanban in Beijing. Dat richt zich op de promotie van de Chinese taal en cultuur in het buitenland.

Mevrouw Lin

Spierenburg is al voor de Chinese taal gewonnen. ,,Chinees werd vanaf het eerste leerjaar aangeboden als extra vak'', zegt de Arnhemse, die het tweetalig onderwijs volgde dat het Lorentz Lyceum aanbiedt. ,,Het werd mij destijds aangeraden en het leek me wel geinig.''



Chinese les kreeg ze van mevrouw Shichun Lin, directeur van de Chinese School Arnhem. ,,Ik weet nog dat mevrouw Lin vertelde dat slechts een derde van de 30 leerlingen die eraan begonnen, zou doorgaan tot de examenklas’’, herinnert Spierenburg zich. ,,Iedereen lachte en keek elkaar sceptisch aan, zo van: ja ja, dat gaat ons mooi niet gebeuren. In het zesde jaar waren we met z'n vijven over en was er één meisje dat het jaar overdeed. Zo zie je maar.’’



Omdat ze tweetalig onderwijs deed, moest Spierenburg ook een IB-examen doen, een extra proeve van academische vaardigheden, in het Engels. ,,Volgend jaar ga ik naar de universiteit; nu houd ik een tussenjaar.’’

Panda's

Die tijd vult ze in als au pair in Beijing. ,,In ruil voor gratis Chinese studie, eten en onderdak geef ik een meisje van 6 jaar Engelse les en houd haar gezelschap. Vooral dat laatste kan ze wel waarderen. Op vrije dagen ga ik de stad in met een paar Nederlandse lotgenoten in Beijing.’’

Van mevrouw Lin heeft ze niet alleen les in de taal gehad, maar ook geleerd over de Chinese cultuur, gewoonten en tradities. Dat heeft haar voorbereid op de plek waar ze nu is. Voor zo ver mogelijk, want ,,China is een plek die iedereen zich verkeerd voorstelt’’, zegt Spierenburg. ,,Of je nu een idyllisch berglandschap met een hoop bamboe, panda's en kung-fumeesters voor je ziet of een van smog vergeven industrieterrein, het is een beetje van beide. China is tegenstrijdig, niets is normaal, niets is simpel of rechtdoorzee. Tenminste, niet voor mij.’’

Verboden stad

Ze heeft nog driekwart jaar om het land te doorgronden en kan dankzij de studiebeurs zelfs nog langer in Beijing blijven. Met de metro naar het Plein van de Hemelse Vrede, de Verboden Stad bezoeken of shoppen in Wan Fu Jing en de vreemde beestjes eten die daar in de stalletjes worden gebakken.