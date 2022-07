Hitte in Arnhem; water moet smelten vers asfalt voorkomen, GGD sluit vaccinatielocaties

onderzoek Een bankje van 52 graden: zo heet is het in Arnhem en de Betuwe

ARNHEM / HUISSEN / ELST - Zoek je de koelte op aan de waterkant of in het park, dat kom je al snel in de drukte terecht. Wil je mensenmassa’s mijden, dan kun je beter de hitte opzoeken. Want daar zie je geen kip.

11 augustus