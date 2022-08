Hitte! Op deze terrassen in Arnhem zit je lekker in de schaduw

indebuurtTsjonge, wat een hitte. In de zon zitten is op dit moment alleen weggelegd voor de die hard warmteaanbidders. Wil jij graag buiten een hapje en drankje doen, maar liever niet in de volle zon? Check dan deze terrassen in Arnhem, want hier zit je lekker in de schaduw.

ZafVino

Een groene oase middenin de binnenstad van Arnhem vind je achter de Primark (voormalige Bijenkorf). Daar zit restaurant en wijnbar ZafVino. Op hun terras zit je heerlijk in de schaduw van de bomen en parasols. Verkoelend rosétje erbij en genieten maar!

Grand Café Aan de Beek

Aan de voet van het Sonsbeekpark vind je Grand Café Aan de Beek. Deze naam is niet voor niets, want op het schaduwrijke terras zit je gezellig aan het water van de Jansbeek. Extra leuk: het uitzicht op het park is hier prachtig!

Oranje Koffiehuis

Verscholen in de gezellige 7Straatjes in Arnhem vind je het Oranje Koffiehuis. Een van de oudste koffiehuizen van de stad. Doordat het cafeetje tussen de huizen ligt zit je op het terrasje lekker uit de zon. Drink hier een bakkie of een koud pilsje en geniet!

Het Oranje Koffiehuis in Arnhem

Schatje van Arnhem

Nog zo’n verborgen pareltje: het Schatje van Arnhem. Dit restaurantje zit in de Paul Krugerstraat en serveert Indische gerechten. Van die pittige gerechtjes krijg je het wel warm! Gelukkig is er genoeg schaduw te vinden op het terras.

Werfpaviljoen Stadsblokkenwerf

Ben je met een gezelschap met verschillende voorkeuren qua warmte? Dan zit je op het terras van het Werfpaviljoen Stadsblokkenwerf goed. Er is zon, schaduw én water! Heb je het echt te warm gekregen? Zoek dan even wat verkoeling op door pootje te baden in de Rijn. Doe wel voorzichtig en lees voor je het water in gaat eerst even deze tips.

Caspar

Lekker tussen de bomen, middenin Klarendal vind je Caspar. Een gezellig restaurant en café waar ze naast hele goede koffie ook lekker eten serveren. Liever niet in de volle zitten? Het terras van Caspar ligt bijna helemaal in de schaduw.

Koffiehuis ’t Hemelrijk

Middenin de binnenstad vind je Koffiehuis ’t Hemelrijk. Of ja, vind, je moet er wel eventjes naar speuren. Je betreedt deze verborgen parel in Arnhem via de ingang in de Bakkerstraat op nummer 70. Voor je het weet ben je in een schaduwrijke oase van rust! En wist je dat ze bij ’t Hemelrijk ronde tosti’s serveren? Dat is één van dé Arnhemse lekkernijen die je echt een keer geproefd moet hebben.

BarBarella

Een nieuwkomer in Arnhem is BarBarella. En laat je op dit knusse terrasje van deze bistro nou heerlijk in de schaduw zitten. Borrelplankje, wijntje en huisgemaakte taart erbij en jouw dag kan niet meer stuk.

