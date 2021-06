Hoe een voormalige Arnhemse sportleraar maker van tafels met een bijzonder verhaal werd

Snijders begon zijn werkplaats met de veelzeggende naam Bijzondere Tafel veertien jaar geleden. Van oorsprong is de Arnhemmer sportleraar. ,,Ik studeerde aan het CIOS, want ik wilde sportcoach worden. Ik sportte in die tijd ontzettend veel. Ik wilde ook met mensen werken en van het een rolde ik in het ander. Ik kwam op een gegeven moment in het re-integratiewerk terecht en begeleidde daar veel mensen.”