Hoe gaat een waterkrachtcentrale in de stuw van Driel ons straks van elektriciteit voorzien? Vijf vragen

Duizend huishoudens zouden straks stroom moeten kunnen krijgen van een waterkrachtcentrale bij de stuw van Driel. Waterkracht wordt daar omgezet in energie. Maar hoe werkt dat? Vijf vragen over een waterkrachtcentrale.

Hoe nieuw is het om energie uit water te halen?

We halen al zo'n 2300 jaar energie uit water. Vroeger gebeurde dat met watermolens, zoals die in park Sonsbeek in Arnhem waar energie uit water wordt gebruikt om molenstenen te laten draaien. Ook in bergachtige gebieden wordt al lang elektriciteit met water opgewekt.

Lees ook PREMIUM Energie uit waterkracht blijkt mogelijk bij stuw van Driel: duizend huishoudens van stroom voorzien

Dat gebeurt door water vanuit een stuwmeer naar beneden te laten vallen. In Nederland hebben we niet zulke grote hoogteverschillen of snel stromend water. Wij moeten het als het om waterkracht gaat hebben van de enorme hoeveelheid water die passeert.

Hoe werkt dat dan?

Niet meer met een rad zoals vroeger. De waterturbines die in Nederland worden gebruikt, lijken nog het meest op een fietsdynamo. De as gaat draaien door de stroming in het water. De as is gekoppeld aan een generator. Zo wordt stroom opgewekt.