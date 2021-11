Hoe houd je als slechtziende 1,5 meter afstand? En meer maatregelen waar volgens Mijke niet goed over is nagedacht

Is dit 1,5 meter afstand? Hè, wat is hier de looproute? Moet ik zelf een winkelkarretje besturen? Het zijn voor veel mensen vanzelfsprekende dagelijkse handelingen in coronatijd, maar als je blind, slechtziend of doofblind bent is het allemaal verrekte lastig. Dat weet onderzoeker en docent Mijke Hartendorp (40) van hogeschool Saxion uit ervaring. Ze heeft de ingrijpende oogziekte maculadegeneratie, waarbij haar gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat.



Door het gebruik van een mondkapje wordt haar zicht nóg minder. „Ik heb bijvoorbeeld moeite met visuele markeringen voor looproutes en het vinden en gebruiken van desinfectiepompjes. En ik kan lastig zien of er iemand achter een spatscherm staat.” Mijke Hartendorp kon zich niet voorstellen dat ze de enige is die hiermee worstelt. Ze startte daarom een onderzoek. De uitkomsten zijn schrijnend, zegt ze.