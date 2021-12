Hoe Schaarsbergen zijn middenstand verloor: ‘Het is buitengebied geworden’

update Verstoorde ochtend­spits op snelwegen ten noorden van Arnhem door ongeluk op A50 en dichte mist

ARNHEM - Het verkeer op de snelwegen ten noorden van Arnhem is donderdagochtend vastgelopen na een ongeluk op de A50 bij Hoenderloo. Ook was de spitsstrook daar dicht vanwege dichte mist, meldden verkeersdiensten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

16 december