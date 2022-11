Hoe veilig voelen inwoners van Rheden zich? Gemeente doet online onderzoek naar veiligheid

Ook via het inwonerspanel Rheden Spreekt kunnen de vragen worden ingevuld. Die vragen gaan over criminaliteit (en het melden daarvan), onveiligheid en buurtproblemen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in januari 2023 een besluit.

In het veiligheidsbeleid staat hoe Rheden de openbare orde denkt te handhaven. Is er bijvoorbeeld (extra) cameratoezicht nodig of meer boa's? Hoe gaat de gemeente om met mensen met verward gedrag? Met overlast door arbeidsmigranten? Wat is er nodig om effectief rampen te bestrijden?

Veiligheidsmonitor

Elke vier jaar onderzoekt de gemeente het veiligheidsgevoel van zijn inwoners. Dat gebeurt met een zogenoemde veiligheidsmonitor. Dit is een groot bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. Ook de vraag of inwoners slachtoffer zijn geweest van veelvoorkomende criminaliteit komt daarbij aan bod.

De volgende veiligheidsmonitor is pas in 2023. Dat is te laat voor het nieuwe veiligheidsbeleid van Rheden, want het huidige loopt eind dit jaar af. Elke gemeente is verplicht om zo'n beleid om de drie jaar vast te stellen.

Om toch een goed beeld te krijgen van de huidige veiligheidssituatie en mogelijkheden tot verbetering, houdt de gemeente nu de online enquête. Die is van 2 tot en met 16 november in te vullen via www.rheden.nl/veiligheidsbeleid.