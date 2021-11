Hoe vier jij pakjesavond in coronatijd? Laat het ons weten

Besmettin­gen genoeg in de verpleeg­hui­zen, maar mensen worden minder ziek: ‘Verschil van dag en nacht met eerste golf’

DIEREN - Nederland is opnieuw in rep en roer om corona, maar in de verpleeghuizen is geen paniek. Er zijn wel veel besmettingen, maar mensen worden veel minder ziek. Zoals bij Intermezzo in Dieren.

27 november