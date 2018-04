Hoelang houdt Asterix-dorpje Rozendaal nog stand?

Het was gedeputeerde Jan Markink die onlangs de knuppel in het hoenderhok gooide. Kan een gemeente als Rozendaal nog wel zelfstandig blijven? Er komt veel op de gemeentebesturen af.



,,Ook Rozendaal moet zich afvragen of ze in deze tijd kan blijven functioneren. We krijgen de energietransitie, waarbij gas vervangen moet worden door duurzame energie. Hoe gaat Rozendaal dat voor elkaar krijgen? Kunnen ze dat?’’



Op het schoolplein van de dorpsschool in Rozendaal ontsteekt een moeder die op haar kind wacht spontaan in woede. ,,Waar bemoeit die man zich mee? Hij woont hier niet. Wij wel. Alles gaat hier goed, dus natuurlijk moeten we zelfstandig blijven.”